Kakuta explique son retour au RC Lens

Formé à Lens avant de partir très tôt à Chelsea, le milieu offensif français est de retour chez les Sang et Or en prêt avec option d'achat.

Talent précoce du football français, Gaël Kakuta avait pris l'importante décision de quitter le à l'âge de 16 ans pour rejoindre . Depuis le meneur de jeu a évolué dans beaucoup de clubs, le dernier en date étant Amiens. Mais Gaël Kakuta va faire son retour au bercail la saison prochaine puisqu'il a été prêté avec option d'achat par Amiens. Sur le site officiel du club lensois, Gaël Kakuta a expliqué les raisons de son retour à Lens et a hâte de fouler la pelouse de Bollaert pour la première fois de sa carrière.

"Après mon départ, j’ai continué à suivre Lens. J’ai toujours gardé contact avec mes amis que j’ai connus ici, joueurs et salariés. C’est ici que tout a commencé. J’ai toujours voulu jouer avec l’équipe première lensoise. C’était mon rêve d’enfance. Ce club a toujours été dans mon cœur et Bollaert-Delelis est un stade qui fait rêver ! Je n’ai pas hésité dès que j’ai eu la proposition de Lens. Peu importe le club qui m’aurait approché, c’était Lens et rien d’autre ! Je n’ai jamais foulé la pelouse de Bollaert-Delelis à part en tant que ramasseur de balle [Ndlr, rires]. Je ne m’imagine pas encore ce moment, je l’attends avec impatience !" , a indiqué l'ancien milieu d'Amiens.

Haise : "On va attendre beaucoup de Gaël"

L'article continue ci-dessous

"J’ai fait mes classes au RC Lens jusqu’à mes 16 ans avant de prendre la direction de Chelsea. Je suis passé dans plusieurs clubs en , en , puis retour en . J’aime rester positif dans tout ce que je fais, peu importe si ça se passe bien ou pas. J’apprends aussi de mes erreurs. J’ai vécu de belles expériences. Ça m’a permis de visiter différents pays, d’apprendre de nouvelles langues, de découvrir différentes cultures. J’ai beaucoup aimé l’ par rapport à sa langue, sa mentalité… ", a ajouté le meneur de jeu français.

Plus d'équipes

Franck Haise, entraîneur du RC Lens, a manifesté son enthousiasme de pouvoir compter sur Gaël Kakuta dans son effectif : " On avait très envie que Gaël nous rejoigne. Il a des qualités et a une expérience du très haut niveau. La plus récente étant celle de la avec Amiens. Il avait aussi très envie de nous rejoindre. Maintenant, place au terrain ! On va attendre beaucoup de Gaël, mais pas uniquement de lui. Tout ne reposera pas sur ses épaules. Ce sera un élément important pour nous".

"C’est un joueur créatif capable de faire jouer les autres, de créer des différences. Il est à l’aise sur les phases arrêtées. On a besoin de joueurs expérimentés qui sont décisifs et capables de gérer le rythme d’un match. On attend cela de Gaël. Dans le système dans lequel on va certainement régulièrement jouer, il aura plutôt un rôle de milieu axial créatif. Mais comme on ne s’interdit pas de jouer dans d’autres systèmes, si nécessaire, il a une polyvalence qui pourra nous être utile ", a conclu le technicien français.