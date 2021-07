Lenglet pas pressé de quitter le Barça

Alors que son club blaugrana cherche à le vendre, le Français n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs.

Clément Lenglet a été mis sur la liste des joueurs à transférer par la direction barcelonaise. Soucieuse de réduire son effectif et respirer sur le plan financier, celle-ci lui a indiqué qu’il devait se trouver un nouveau club.

L’ancien nancéen ne compte cependant pas s’exécuter. C’est même la résolution contraire qu’il compte prendre en poursuivant son parcours du côté du Nou Camp. Selon le site italien Calcio Mercato, plutôt que de tenter sa chance ailleurs, il est déterminé à lutter et conserver sa place dans l’effectif.

Lenglet veut continuer avec le Barça

L’international français n’est pourtant pas à court de propositions en vue d’un nouveau challenge. Au moins quatre clubs de Premier League seraient intéressés par ses services, à savoir West Ham, Everton, Arsenal et Tottenham.

Le mois dernier, lors d'une conférence de presse avec les Bleus, Lenglet avait livré une explication à sa campagne en dents de scie avec les Blaugrana : "Peut-être que ce match contre Paris (2-8) a joué sur ma saison, qui n'a pas été bonne à tous les points de vue. Mais il n'y a pas que ça. J'ai commencé avec un déficit physique car j'étais lessivé. J'ai mis deux ou trois mois pour retrouver mes sensations. D'août à novembre, je n'étais pas bien athlétiquement. Et forcément, dans ces cas-là, on arrive en retard, on n'est pas bon dans les duels."

La saison dernière, toutes compétitions confondues, Lenglet a quand même pris part à 48 rencontres avec le Barça dont 42 dans la peau d’un titulaire. En terme de temps de jeu cumulé, il a été le 6e Blaugrana le plus utilisé par Ronald Koeman.