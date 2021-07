L’international français Clément Lenglet pourrait prendre la direction du championnat anglais cet été.

En quête de liquidités, le FC Barcelone est prêt à écouter les offres pour plusieurs de ses joueurs et parmi les indésirables figure Clément Lenglet.

Le média RAC1 indique que l’ancien nancéen est parmi les éléments les plus susceptibles de quitter le Nou Camp durant l’intersaison en cours. Et un départ vers la Premier League semble être l’option la plus probable pour l'international français.

Le Barça prêt à valider un prêt

West Ham United et Everton s’étaient renseignés au sujet de Lenglet, mais ces deux clubs ont lâché du lest depuis. A présent, c’est Tottenham qui serait le mieux placé pour mettre la main sur l’arrière central.

Le Barça est ouvert à un prêt pour son joueur, en incluant une option d'achat au deal.

La saison dernière, toutes compétitions confondues, Lenglet a pris part à 48 rencontres avec le Barça dont 42 dans la peau d’un titulaire. En terme de temps de jeu cumulé, il a été le 6e Blaugrana le plus utilisé par Ronald Koeman.