Leipzig, Nagelsmann : "Upamecano pourrait partir la saison prochaine"

L'entraîneur allemand est certain que son précieux défenseur restera pour la saison à venir, mais il n'est pas si sûr de son avenir à long terme.

Le défenseur Dayot Upamecano, courtisé par , restera pour le moment au , mais il pourrait quitter le club la saison prochaine, a déclaré Julian Nagelsmann. Dayot Upamecano était l'un des joueurs les plus remarquables de la et de la la saison dernière, en aidant Leipzig à terminer troisième du championnat allemand et à atteindre les demi-finales de la compétition européenne.

Le joueur de 21 ans a été récompensé pour ses performances avec un nouveau contrat exceptionnel en juillet, qui l'a vu s'engager avec le club allemand jusqu'en 2023, ainsi qu'une convocation en équipe de . Cependant, le défenseur central est maintenant apparu sur le radar d'un certain nombre de prétendants de haut niveau, y compris les géants de la , Manchester United et . Les Red Devils envisageraient une offensive cet été pour Dayot Upamecano, qui a refusé d'exclure un éventuel départ de Red Bull Arena lorsqu'il a été interrogé sur son avenir avant la trêve internationale.

"Je suis visé par plusieurs clubs, je parle avec des clubs, mais j'ai le temps. Nous verrons ce qui se passera dans le futur", avait déclaré le néo-international tricolore. Julian Nagelsmann insiste sur le fait que l'international français continuera à faire partie intégrante de ses plans tout au long de la saison 2020-2021, mais admet que la figure influente du RB Leipzig pourrait relever un nouveau défi l'été prochain s'il maintient sa trajectoire actuelle.

"Il va rester cette saison"

"Upamecano sera là pour la saison à venir. J'en suis sûr", a déclaré l'entraîneur de Leipzig à ESPN. "Quant à l'avenir, je ne suis pas sûr car il est très talentueux. Beaucoup de clubs voudront acheter - la saison prochaine, il pourrait être réel qu'il quitte le club. Mais cette saison, il restera". Leipzig a déjà vu un joueur très important quitter le club cette année, l'international allemand, Timo Werner, étant vendu contre la somme de 50 millions d'euros à en juin.

Julian Nagelsmann s'attend à ce que les plus grands clubs du continent continuent de cibler ses meilleurs joueurs, mais il est également convaincu que le RB Leipzig sera prêt à se montrer actif sur le marché des nouveaux talents pour s'assurer que l'équipe continue de progresser dans les années à venir, et de recruter des jeunes joueurs avec un fort potentiel.

"Il est normal que lorsque vous travaillez avec de jeunes joueurs, les clubs essaient de trouver de jeunes talents sur le marché des transferts", a-t-il ajouté. "Il est normal que de plus grands clubs essaient d'acheter ces joueurs. Vous devez gérer cela, vous devez faire un pas en avant lorsque vous achetez de nouveaux joueurs ou en trouvez de nouveaux. Notre scouting devrait être bon et nous avons pris beaucoup de bonnes décisions sur le marché des transferts."