Équipe de France - Dayot Upamecano, l'avenir lui appartient

C'est avec l'envie de prouver ses qualités que Dayot Upamecano a rejoint l'équipe de France A pour la première fois cette semaine à Clairefontaine.

Il est l'une des valeurs montantes du football français. L'un de ceux qui sont à la fois le présent et certainement le futur de l'équipe de . Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, le défenseur Dayot Upamecano (21 ans) a fait ses premiers pas à la résidence des Bleus, à Clairefontaine, cette semaine. Une nouvelle étape dans la carrière du récent demi-finaliste de la .

"Si je le prends, c'est que je suis convaincu qu'il a tout pour être performant au haut-niveau, disait Didier Deschamps lundi en conférence de presse. Il le prouve avec son club. Il est très bon dans le duel, il a une bonne présence athlétique, il est rapide et utilise très bien le ballon. Il a encore une bonne marge de progression. Qu'il ait 21 ou 30 ans, cela ne change rien pour moi. Ce sera à lui d'être performant quand il sera sur le terrain."

"Je suis très sollicité, mais pas pressé"

"Fort défensivement et athlétique", selon ses termes, Dayot Upamecano aime aussi "jouer de l'avant". Invité à s'exprimer ce mardi, il reconnaît qu'il a "encore beaucoup à apprendre", mais il assure qu'il va "toujours bosser pour être à la hauteur." Une ligne directrice qui l'a aidé à gravir les échelons depuis son départ de pour le RB en 2015. Un choix de carrière qu'il ne regrette à aucun moment.

"Je devais partir. Valenciennes avait des problèmes financièrement, se souvient-il. J'ai bien réfléchi avec ma famille. On avait un bon projet à l'étranger. J'aurais pu me tromper de chemin, mais dieu merci ça m'a amené dans le bon chemin et aujourd'hui je suis fier de mon parcours. (...) Le secret de ma réussite ? Garder les pieds sur terre, ne pas se mettre la pression, et ma détermination. Je l'ai depuis petit et je veux continuer à travailler dur pour arriver au plus haut-niveau possible."

Titulaire indiscutable à Leipzig, Dayot Upamecano a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023. Et ce malgré l'intérêt de nombreux clubs européens : "J'ai prolongé. Je suis très sollicité, je parle avec des clubs, mais je ne suis pas pressé. On verra ce qui se passe à l'avenir."

Son avenir international s'écrit désormais avec les A où la concurrence ne manque pas en défense centrale. "Ce n'est pas facile d'avoir cette concurrence, mais c'est encore mieux pour ma progression de travailler avec des grands joueurs comme Varane, Kimpembe et Lenglet qui ont l'expérience et beaucoup de matches dans les jambes", précise l'intéressé. "L'équipe de France, c'est un rêve pour moi. J'ai fait toutes les catégories de jeunes, je rêvais de venir au château. Maintenant, j'y suis. Mon travail a été récompensé, je suis fier de moi." Et ce n'est peut-être que le début...