Leipzig dément tout accord avec Chelsea

Le directeur sportif de Leipzig a démenti ce samedi l'information selon laquelle un accord a été trouvé avec Chelsea pour le transfert de Timo Werner.

Il n'y a pas encore d'accord officiel pour le transfert de Timo Werner du vers cet été, selon Oliver Mintzlaff, directeur général du club allemand.

Plus tôt cette semaine, une nouvelle a circulé selon laquelle Chelsea avait payé la clause de libération de l'attaquant et a devancé ainsi et pour sa signature. Mintzlaff, cependant, dit qu'il n'a pas encore reçu d'approche formelle et que son équipe se concentre plutôt sur la fin de la campagne aussi fortement que possible.

"Nous n'avons pas encore eu d'échange", a-t-il déclaré à Sky Sports à propos de son buteur. «En conséquence, nous n'avons rien à dire. Timo Werner est un joueur de RB Leipzig. Il a indiqué il y a quelques semaines qu'il était occupé par un transfert. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous nous concentrons sur le sprint final du championnat. Nous voulons nous qualifier pour la . C'est la seule chose dont nous discutons actuellement avec Timo. Il était important pour nous de prolonger le contrat avec lui. Nous l'avons fait l'été dernier car, bien sûr, il est important pour notre jeune club qu'aucun joueur ne parte gratuitement. Bien sûr, il y avait cette clause de sortie que nous avons mise dans le contrat pour lui donner la possibilité de passer à l'étape suivante. Maintenant, c'est Timo qui a les commandes, plus que nous. Jusqu'à présent, il n'a pas utilisé la clause, et aucun club ne nous a envoyé de contrat de transfert. »

Après avoir éliminé lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le RB Leipzig reste engagé dans cette compétition phare mais pourrait faire face à la perspective de disputer son quart de finale - qui devrait avoir lieu en août - sans son principal buteur. "Si Timo devait quitter le club, nous sommes sûrs que le club acheteur nous permettrait de le garder jusqu'à la fin de la saison de , à tout moment", a déclaré Mintzlaff. "Nous ne pourrons discuter de la Ligue des champions que lorsque nous saurons quand elle aura lieu. Cela ne sera décidé qu'à la mi-juin. »

Avant les rencontres de samedi, le club était troisième de la , et en position donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.