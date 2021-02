L'Eintracht Francfort rêve de préserver Luka Jovic après l'été

Revigoré depuis son retour à Francfort, Luka Jovic, prêté, va-t-il revenir au Real Madrid cet été ? Le club allemand rêve pour sa part de le garder.

Quatre matches joués. Trois buts marqués. Tel est l'impressionnant bilan de Luka Jovic en Bundesliga depuis son retour à l'Eintracht Francfort. En quelques semaines, le Serbe a déjà fait mieux que durant une saison et demie avec le Real Madrid. Prêté par le club madrilène, l’attaquant serbe a retrouvé la confiance !

De retour dans un club qu’il connait bien, Luka Jovic tente de rattraper le temps perdu à Madrid. Recruté pour plus de soixante millions d’euros, le Serbe a déçu sous les ordres de Zinedine Zidane et n’a jamais réussi à apporter la concurrence désirée à Karim Benzema, qui a pour sa part continué à impressionner en Espagne.

"Il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce moment"

Si son échec a donc été cuisant dans la capitale espagnole, Luka Jovic pourrait être tenté de ne jamais revenir. Une chose est sûre, l'Eintracht Francfort n'y serait pas opposé. Dans de récentes déclarations auprès des médias officiels de l'Eintracht Francfort, le directeur sportif, Fredi Bobic a ouvert la porte à cette possibilité.

"Le rêve est toujours permis. Nous avons de bonnes relations avec le Real Madrid et nous sommes parvenus à un accord favorable (le prêt jusqu’en fin de saison) pour les deux parties. Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer en été. Il est extrêmement difficile de faire des prédictions en ce moment", a-t-il déclaré, entre prudence et enthousiasme. Si Zinédine Zidane reste l'entraîneur du Real, il y a fort à parier qu'un retour ne soit pas à l'ordre du jour pour Luka Jovic...

D'ailleurs, ce dernier n'a pas caché sa déception lors de sa présentation officielle. "Je n'ai pas eu de chance au Real Madrid. Les blessures m'ont diminué et dans la sphère privée je n'ai pas bien réussi du tout. Je me sens chanceux d'avoir pu rentrer à Francfort, où ils m'ont reçu à merveille". Luka Jovic se sent mieux, et ça se voit !