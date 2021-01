Leicester - Brendan Rodgers : "Pour nous, rester là, ce sera un énorme défi"

Victorieux face à Chelsea, mardi soir (2-0), les Foxes sont leaders provisoires de la Premier League. Presque anecdotique pour Brendan Rodgers.

Loin de ses standards du début de saison, s'est encore incliné, mardi soir, face à (2-0). Si les Blues descendent à la huitième place de la à la suite de ce revers, les Foxes, eux continuent d'impressionner. Mieux, les hommes de Brendan Rodgers sont leaders provisoires ce mercredi.



Performants dans les grands rendez-vous, les partenaires de Jamie Vardy comptent un point d'avance sur et trois sur . Si la place de leader n'est pas un objectif affiché, Leicester vise une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et les bons résultats actuels permettent d'espérer.

"Nous sommes heureux de relever ce défi"

En conférence de presse d'après-match, Brendan Rodgers ne cachait donc pas sa satisfaction. "Voir Leicester City au niveau de ces équipes, bien sûr, me rend très heureux. Mais je comprends aussi que pour nous, rester là, ce sera un énorme défi. Mais nous sommes heureux de relever ce défi et c'est ce que nous allons chercher à faire", a ainsi déclaré le technicien britannique. Néanmoins, la méforme de Chelsea après avoir brillé doit servir de leçon à son équipe. Attention à l'excès de confiance.

"Nous l'avons vu toute la saison. , il y a quelques semaines, était un concurrent sérieux pour le titre. Chelsea aussi il y a cinq, six semaines. Tout le monde en parlait. Les gens vont nous associer à eux parce que nous sommes premiers et que nous jouons bien. Il y a les qualités de Manchester City aussi. , les champions, et Manchester United ont été formidables", a donc ajouté l'ancien entraîneur de Liverpool, habitué au caractère incertain de la Premier League.

Une chose est sûre, Leicester est une équipe en progrès, à l'image de son défenseur Wesley Fofana, arrivé de Saint-Etienne cet été et élu homme du match face aux Blues. Des progrès qui pourraient permettre de retrouver une place en C1 au terme de la saison. Un luxe, tant le championnat anglais est disputé.