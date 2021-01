PSG - Toujours à l'isolement, Mauricio Pochettino donne de ses nouvelles

Positif à la Covid-19, l'entraîneur du PSG va mieux, même s'il ressent encore quelques symptômes. Il espère être de retour vendredi, contre le MHSC.

À peine arrivé, déjà titré et… déjà malade. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mauricio Pochettino connaît des débuts mouvementés à Paris. Vendredi dernier, 13 jours après son intronisation en tant qu’entraîneur du , l'ancien technicien des Spurs avait malheureusement été testé positif au Covid-19.

Ainsi, l'Argentin avait été contraint d'assister à sa quatrième rencontre à la tête du PSG depuis son domicile, et non au Stade Raymond-Kopa. Sans lui, ses joueurs sont aller remporter une troisième victoire consécutive à Angers (0-1) après le nul à Saint-Étienne (1-1) puis les deux victoires contre Brest (3-0) et l’OM (2-1).

"J'ai de la chance, mais il ne faut pas baisser la garde"

Toujours à l'isolement depuis, Mauricio Pochettino ne peut pas diriger les entraînements du PSG cette semaine. Ce sont donc ses adjoints Jésus Pérez et Miguel D'Agostino qui s'en chargeant pendant son absence. Sera-t-il de retour dès vendredi soir lors de la rencontre de entre Paris et ? C'est une possibilité.

"Jeudi, je passe un test (de détection du Covid) et un test sanguin et on verra si je peux déjà être au match de l'équipe vendredi", a expliqué Mauricio Pochettino à la Cadena SER, mardi soir. Toutefois, l'entraîneur du PSG avoue avoir encore "quelques symptômes du coronavirus. J’ai ressenti de gros maux de tête et de la fièvre. Je n’ai pratiquement plus de fièvre ces derniers jours. Mais je vais mieux. J'ai de la chance, mais il ne faut pas baisser la garde", a-t-il confié.

"Je dois faire attention et suivre les protocoles. Ce virus est une chose qu’il faut prendre très au sérieux", a enfin déclaré l'Argentin. On souhaite à l'entraîneur parisien un prompt rétablissement afin de le revoir au plus vite sur le banc du nouveau leader de la , suite à la défaite de l'OL face à Metz, dimanche soir (1-0).