Leicester - Brendan Rodgers : "C'est un grand pas vers la Ligue des champions"

L'entraîneur des Foxes sait qu'une qualification en Ligue des Champions est désormais à la portée de son équipe, mais veut éviter tout relâchement.

Vainqueur sur la pelouse de Manchester United (1-2) mardi soir, Leicester a frappé un très grand coup. Au-delà du prestige, ce résultat obtenu à Old Trafford permet aux Foxes de prendre une avance conséquente au classement. L'équipe entraînée par Brendan Rodgers compte désormais 8 points d'avance sur West Ham, cinquième.

"Il y a des équipes qui nous poursuivent et nous devons encore finir le travail"

Les Foxes ont donc de grandes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Si rien n'est encore fait, leur entraîneur est particulièrement fier de l'exploit qu'est en passe de réaliser son équipe. "C'est énorme. Nous avons 66 points maintenant. La saison dernière, le 3e et le 4e se sont qualifiés pour la Ligue des champions avec 66 points. Nous avons fait un grand pas, cependant, il y a encore deux matches à jouer, il y a des équipes qui nous poursuivent et nous devons encore finir le travail", a-t-il confié, fier.

Terminer dans le Top 4 de la Premier League est particulièrement difficile, et y parvenir aurait presque la même saveur que de remporter un trophée, selon l'ancien coach de Liverpool. "Finir dans le top 4, ce n'est pas tout à fait comparable à un trophée, mais c'est tout de même un énorme succès pour le club, surtout si vous regardez la qualité des autres équipes qui se battent avec nous pour être à ce niveau. La réalité, c'est que Leicester n'est pas un club habitué à être au sommet. Oui, il y a eu cette saison incroyable où l'équipe a remporté la Premier League. Mais ça a été plus difficile ensuite", a ensuite analysé Brendan Rodgers, qui refuse encore de relacher la pression si près du but.

"Pour nous, être si haut est un aboutissement énorme. Ces deux dernières années, nous avons prouvé que nous pouvions nous battre pour un bon résultat, même quand les choses ne fonctionnaient pas toujours bien. Mais comme je le dis, nous sommes dans cette position pour le moment et il y a encore du travail", a-t-il confié. Concentré.