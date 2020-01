Lee Sharpe : "Pogba peut devenir une légende de Manchester United"

Un ancien milieu de terrain de Manchester United, Lee Sharpe, pense que Paul Pogba a tout pour devenir une icône à MU.

Paul Pogba pourrait devenir une légende à si l'équipe était construite autour de son talent de "classe mondiale", estime l'ancien milieu de terrain Lee Sharpe.

Les rumeurs faisant état d'un possible transfert de l'international français ont refait surface ce mois-ci, mais le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré récemment qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit vendu durant le mercato en cours. Le joueur de 26 ans a été critiqué tout au long de son séjour à United, de nombreux observateurs outre-Manche affirmant qu'il n'a pas répondu aux attentes en .

Mais Sharpe pense que les Red Devils auraient tort de laisser Pogba partir, insistant sur le fait qu'ils devraient faire de leur mieux pour le convaincre de rejeter les avances des géants européens. "J'aimerais que le club le garde, je pense qu'il pourrait être une légende absolue de United", a-t-il déclaré à Sky Sports News. "Je pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs du club. Il est de classe mondiale. Je sais que parfois il ne fait pas ça pendant 90 minutes et souvent assez mais je pense que s'ils devaient construire une équipe autour de lui et amener quelques joueurs qui pourraient jouer autour de lui et être sur la même longueur d'onde, je pense qu'il pourrait être un joueur sensationnel pour United."

Tout en louant "la Pioche", l'ex-Red Devil a admis qu'il ne sait pas quel est l'état d'esprit qui anime le champion du monde actuellement : "La seule chose est que si Paul Pogba a décidé qu'il veut partir, il n'y a pas grand chose à faire si vous avez un joueur mécontent. Je ne pense pas qu'il soit aussi distrayant et ait une mauvaise influence dans les vestiaires que les gens le pensent. Je pense que les joueurs l'apprécient à sa juste valeur, je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense donc tout que dépend de sa volonté"