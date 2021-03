Le transfert à Liverpool "n'est pas une option" pour Konaté, déclare le directeur de Leipzig, Krosche

Le défenseur central français a été fortement lié à un transfert estival chez les Reds de Jürgen Klopp.

Le RB Leipzig a décidé d'abattre la perspective du départ d'Ibrahima Konaté à Liverpool cet été. The Athletic a affirmé lundi que Liverpool était en "pourparlers avancés" pour signer le défenseur français, tandis que le joueur a répondu pour dire que son téléphone avait sonné à la lumière des spéculations. La nouvelle a filtré jusqu'au club de Bundesliga, qui est satisfait de la position de Konaté et ne craint pas qu'il quitte le club cet été.

"Je ne peux rien dire à ce sujet", a déclaré le directeur sportif de Leipzig, Markus Krosche, à Stats Perform News quand on lui a demandé s'il pensait que le défenseur allait quitter le club pour rejoindre Liverpool. "Je pense que ce n'est pas une option pour Ibu (Konaté). Il a un long contrat avec nous et il sait ce que nous signifions pour lui et ce qu'il signifie pour nous. Il n'a pas eu de chance l'année dernière car il avait une blessure plus longue, mais cette année, il est dans le bon sens et c'est un joueur extrêmement important qui a beaucoup de potentiel".

"Nous voulons l'aider à se développer davantage, et nous jouons au niveau international, avons une très bonne équipe, donc je ne vois pas de raison pour qu'il nous quitte", a ajouté le directeur sportif du RB Leipzig. Le joueur de 21 ans est lié à l'équipe de Bundesliga jusqu'à l'été 2023, ce qui signifie que le club n'est pas pressé de vendre. Cependant, des rapports suggèrent qu'il a une clause de libératoire de 40 millions d'euros dans son contrat.

Un bon de sortie à l'été 2022 ?

Ce qui signifie que le RB Leipzig serait impuissant à l'empêcher de partir si un club désire mettre ce montant sur la table. Encore faut-il que ce soit le cas cet été puisque la plupart des clubs sont en difficulté économiquement avec la pandémie de Coronavirus et l'absence de certaines recettes dont celles liés à la billetterie. Alors autant dire que le RB Leipzig pourrait bel et bien conserver pour au moins une saison supplémentaire Ibrahima Konaté.

Leipzig est toujours à la recherche du titre de Bundesliga et affrontera le champion du Bayern Munich ce week-end. Ils sont presque certains de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui pourrait les aider dans leur tentative de garder Konaté au club. Qui plus est, le RB Leipzig va déjà perdre un défenseur central de talent l'été prochain avec le départ de Dayot Upamecano au Bayern Munich.

Le champion d'Allemagne en titre a levé la clause libératoire de l'international français, que le RB Leipzig aurait bien aimé conserver lui aussi. À défaut de pouvoir s'appuyer sur Upamecano la saison prochaine, le RB Leipzig compte bâtir sa défense autour d'Ibrahima Konaté, avant peut-être que l'international espoirs français fasse le grand saut à l'été 2022 où il pourrait avoir un bon de sortie de la part du club allemand.