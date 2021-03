Liverpool, vers un retour de Luis Suarez ?

En pleine forme avec l’Atlético Madrid, Luis Suarez pourrait bien faire son retour à Liverpool durant le mercato estival.

Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Depuis plusieurs saisons, ce trio offensif régale les fans de Liverpool et a permis au club de retrouver son lustre d’antan avec une Ligue des Champions en 2019 et une Premier League la saison dernière. Seulement, les trois attaquants sont bien seuls et accusent le coup cette année et c’est tout l’effectif des Reds qui en pâtit.

Malgré l’arrivée de Diogo Jota en provenance de Wolverhampton, le secteur offensif de Liverpool n’est pas à la hauteur d’un club avec de telles ambitions. Divock Origi n’a pas la carrure malgré ses performances en Ligue des Champions il y a deux saisons. De plus, les performances de Salah, Mané et Firmino ont forcément attiré l’attention des autres cadors européens et les Reds aimeraient s’éviter toutes mauvaises surprises.

Afin de se renforcer et anticiper en même temps le départ d’un des membres de son trio offensif, Jürgen Klopp et la direction anglaise se sont mis en chasse d’un renfort durant le prochain mercato estival d’après Fichajes. Et l’un des noms couchés n’est pas des moindres et concerne un ancien de la maison.

Les Reds seraient tout simplement décidé à faire revenir Luis Suarez à Anfield. A 34 ans, il ne représente pas une solution sur le long terme mais il a prouvé en rejoignant l’Atlético Madrid durant l’été dernier qu’il avait toujours le sens du but et du haut niveau. Avec 48 buts inscrits en 29 matches, Liverpool ne dirait pas non à l’arrivée d’un buteur aux 19 buts depuis le début de la saison en Liga.

Pour l’Uruguayen, ce serait un retour au sources dans un club qui lui a permis d’exploser au plus haut niveau et d’attirer l’attention du FC Barcelone il y a sept ans. Recruté contre 26 millions d’euros en 2011 après quatre saisons à l’Ajax Amsterdam, Luis Suárez a joué 133 matchs pour Liverpool de 2011 à 2014.

Il a marqué 82 buts et donné 47 passes décisives. Des statistiques qui lui avait valu le statut d’idole à Anfield malgré quelques casseroles extrasportives avec les propos racistes à l’encontre de Patrice Evra ou une morsure sur Ivanovic (Chelsea).