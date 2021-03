Konaté réagit à la rumeur Liverpool

Ibrahima Konaté, le défenseur français de Leipzig, n'a pas démenti l'information qui l'envoie à Liverpool.

Le défenseur du RB Leipzig, Ibrahima Konate, admet qu'il est bien au courant des informations publiées aujourd'hui selon lesquelles Liverpool prévoit de le signer. Une information divulguée par le site The Athletic et qu’il n’a pas démentie.

Konate a déclaré que son téléphone "sonnait partout" après que la nouvelle de son transfert pour 40M€ à Liverpool pour lui était apparue dans les médias. Il a tout de même insisté sur le fait qu'il est pleinement concentré sur le championnat d’Europe avec sa sélection des moins de 21 ans.

Le défenseur est actuellement en Hongrie pour les phases de groupes du Championnat d'Europe des moins de 21 ans. Il a déclaré à L'Equipe: "Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner partout. Je voulais juste leur dire:" Mais j'ai joué hier, je suis fatigué, laissez-moi tranquille ». Konaté, qui a été formé à Sochaux, se trouve actuellement en Hongrie où il dispute l’Euro Espoirs avec les Bleuets. Dimanche, il a participé à l’intégralité du match contre la Russie (2-0).

Konaté se « concentre sur les Bleuets et Leipzig »

"Franchement, je ne regarde même pas ça. On ne peut pas se concentrer sur ça, il y a l’Euro et puis mon retour au club. Il faut se concentrer sur ça et pas sur les choses extérieures", a-t-il ajouté.

Leipzig, qui occupe actuellement la 2e place au classement de la Bundesliga et quatre points derrière le Bayern Munich, serait conscient de l'intérêt pour son arrière central, mais si Liverpool choisit de payer sa clause de libération, aucune discussion ne serait nécessaire.

Konaté pourrait devenir le premier Frenchie des Reds depuis Mamadou Sakho. Ce dernier était resté quatre saisons au club, avant de partir en 2017 en raison d’un conflit avec le manager Jurgen Klopp.