Le top 5 des joueurs les mieux payés au monde… Les revenus astronomiques de Kylian révélés

Kylian Mbappé a vu ses émoluments s’accroitre cette année, au point de déloger Messi comme le footballeur le mieux payé au monde.

Sur le terrain, Kylian Mbappé ne traverse peut-être pas la meilleure période de sa carrière en ce moment. Ces derniers jours, il a d'ailleurs eu droit à quelques rappels à l'ordre. En revanche, en dehors des pelouses, tout va bien pour lui. Notamment au niveau de son train de vie et des zéros qui s’accumulent sur ses comptes bancaires.

Mbappé s’invite au sommet

Selon le magazine américain Forbes, l’international français va toucher 131M€ cette année. Cela fera de lui le footballeur le mieux payé de la planète, même s’il convient de réduire les différentes commissions liées à l’agent et aux contrats signés. Le Bondynois dépasse dans ce classement particulier Lionel Messi (122M€), son coéquipier au club, et aussi Cristiano Ronaldo (101M€). Le duo de mastodontes monopolisait le sommet depuis huit années.

Messi et Ronaldo peuvent être jaloux

Mbappé est donc devant alors qu’il n’a que 23 ans seulement. Messi et CR7 doivent être jaloux. Eux ont attendu leurs 30 ans pour dépasser les 100M€ en émoluments annuels.

Le montant évoqué pour le Bondynois ne concerne pas seulement ses revenus à Paris (salaires et primes) et qui s’élèvent à 112M€. Il y a aussi les 19M€ en rapport à ses contrats publicitaires. L’ancien monégasque est notamment ambassadeur de Nike, de Panini, et d’EA Sports, le concepteur du jeu FIFA. Il figure d’ailleurs sur la jaquette du célèbre jeu vidéo depuis trois ans.

Haaland intègre le Top 10

A noter que le Top 5 est complété par un autre joueur du PSG, en la personne de Neymar (88M€) et aussi Mohamed Salah (54M€).

Erling Haaland, la nouvelle star planétaire, pointe le bout de son nez à la 6e place. Il intègre le Top 10 avec ses 39,5M€ de gains annuels.