Le tacle sans pitié de Kroos à Bellingham

Mercredi, le Real Madrid a enfin confirmé la signature de Jude Bellingham, pour le plus grand bonheur des Madrilènes du monde entier.

Les supporters du club ne sont pas les seuls à se réjouir de cette nouvelle, puisque Toni Kroos est également impatient de voir comment Bellingham va s'intégrer au Real Madrid, comme il l'a laissé entendre dans son podcast "Einfach mal luppen" (via Diario AS).

"C'est un joueur de haut niveau que beaucoup d'équipes voulaient en raison du mélange de qualité et d'âge qu'il présente. Si le Real Madrid a payé autant, j'espère que ce sera une très bonne signature pour nous. S'il réussit aussi bien qu'à Dortmund, on peut dire qu'il sera un bon renfort".

Bellingham coûtera au Real Madrid jusqu'à 134 millions d'euros, un montant similaire à celui payé pour Eden Hazard en 2019. Kroos espère que le temps passé par l'Anglais au club sera beaucoup plus fructueux, malgré le prix élevé.

"Nous avons aussi eu quelqu'un qui est venu pour beaucoup d'argent et qui a plus ou moins mis sa carrière entre parenthèses (Eden Hazard). Nous avons également payé beaucoup d'argent et je pense que tout le monde dira rétrospectivement que ce n'était pas une bonne signature. Mais soyons optimistes (pour Bellingham)".

Toutes les personnes associées au Real Madrid se feront l'écho des sentiments de Kroos à l'égard de Bellingham, et elles espèrent également qu'il sera un grand succès pour le club pendant de nombreuses années à venir.