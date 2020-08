Le Stade Rennais qualifié pour la prochaine phase de poules de la C1

Grâce aux qualifications de l'Inter Milan, de Manchester United, du FC Séville et du Chakhtior Donetsk, le Stade Rennais verra les poules de la C1.

On connaît les derniers qualifiés pour le dernier carré de la : ce sera le Chakhtior Donetsk et le . En effet, les Ukrainiens se sont qualifiés grâce à leur large victoire face au , tandis que le FC Séville a obtenu son billet en prenant le meilleur sur les Anglais de .

Rennes qualifié pour la prochaine phase de groupes

Deux qualifications qui s'ajoutent à celles de et de l' , et qui profitent indirectement au . Et pour cause, les Bretons sont désormais assurés de disputer la phase de groupes de la prochaine ! Une première dans l'histoire du club.



Pour rappel, troisième du dernier Championnat de , le Stade Rennais se préparait à disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Sauf si le vainqueur de la Ligue Europa était directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine édition de la C1... Ce qui s'est produit.