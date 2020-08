Ligue Europa - Le Chakhtior et le FC Séville accèdent au dernier carré

Le Chakhtior et le FC Séville se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Europa. Ils rejoignent Manchester United et l'Inter Milan.

et l' , respectivement tombeurs de Copenhague (1-0) et du (2-1) lundi soir, attendaient de connaître leur adversaire dans le dernier carré de la . Ceux-ci sont désormais connus : ce sera le Chakhtior Donetsk et le . En effet, les Ukrainiens se sont qualifiés grâce à leur large victoire face au , tandis que le FC Séville a obtenu son billet en prenant le meilleur sur les Anglais de .

Chakhtior Donetsk 4-1 FC Bâle

Buts : Moraes Junior (2e), Taison (22e), Patrick (75e), Dodo (88e), Van Wolfswinkel (92e)

Face aux Suisses, les Ukrainiens n'ont pas fait de cadeaux ce mardi soir. En effet, le Chakhtior Donetsk a rapidement mené au score, grâce à un but inscrit par Moraes Junior (2e). Avant la demi-heure de jeu, les hommes de Luis Castro ont doublé la mise, cette fois grâce à Taison (22e). Au retour des vestiaires, Patrick (75e) et Dodo (88e) ont poursuivi le festival offensif du Chakhtior Donetsk face à une équipe du FC Bâle dépassée. La réducation du score, trop tardive, signée Ricky Van Wolswinkel, n'a rien changé. Ce sont bien les Ukrainiens qui décrochent leur billet pour le dernier carré de la Ligue Europa. Ils affronteront l'Inter Milan.

Wolverhampton 0-1 FC Séville

But : Ocampos (88e)

Si le Chakhtior Donetsk s'est facilité la tâche face à Bâle, le FC Séville a été contraint de batailler face à Wolverhampton, dans le même temps. Habitués à jouer les premiers rôles en Ligue Europa, les Andalous se sont imposés en fin de match grâce à un but de Lucas Ocampos (88e), décidément le facteur X de leur équipe cette saison. Une qualification aussi permise grâce à un pénalty manqué en début de rencontre (13e) par les Anglais. Le FC Séville affronteta Manchester United en 1/2.