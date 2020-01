Le Soulier d’Or pour Mbappé ? Anderson y croit

Sonny Anderson, l’ancien grand buteur de la Ligue 1 française, pense que Kylian a tout pour concurrencer les deux plus grandes stars du football.

A seulement 21 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès à en faire jalouser plus d’un. L’attaquant du PSG compte plusieurs trophées collectifs à son actif, et aussi de multiples récompenses individuelles. Cela étant, il ne s’est pas encore adjugé le prestigieux Ballon d’Or, terminant au mieux quatrième. Ni le Soulier d’Or, malgré une campagne de championnat à 33 buts.

Pourra-t-il lorgner ces prix dans un avenir proche ? Selon Sonny Anderson, il n’y a aucun doute à ce sujet. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ex-buteur de l’OL et de a déclaré que l’international français n’avait plus rien à envier aux meilleurs joueurs du monde. « Le Soulier d’Or est envisageable pour lui. Il est capable de se fixer un tel objectif, a confié le consultant de BeIn Sports. Il peut marquer dans n’importe quel match. Il a les ambitions d’un grand joueur comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il est formaté, lui aussi, pour aller chercher ces distinctions, ces titres et marquer l’histoire du football ».

« Mbappé a l’exigence de marquer des buts »

En 2018/19, Mbappé a fini meilleur réalisateur de la , devenant même le premier joueur français à dépasser le cap des 30 réalisations. Pour Anderson, le doublé est à sa portée et il a raison de le viser. « Je suis content que Mbappé ait changé pour devenir ambitieux dans ce domaine. Il a toujours été un joueur collectif qui aimait donner des passes. Désormais, il a l’exigence de marquer des buts, on voit qu’il n’est pas content lorsqu’on ne lui donne pas le ballon. Il avait besoin de cela pour passer un cap ».

Actuellement, le concurrent le plus sérieux de Mbappé est Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco. « Kylian a un avantage, grâce à son équipe et son système très offensif. Il aura quand même davantage de possibilités de marquer que Ben Yedder, a souligné l’ex-international brésilien. Ils ne jouent pas de tout dans le même contexte. Mais Ben Yedder a toutes les qualités pour titiller encore quelques temps ».