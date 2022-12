Le seul allié de Cristian Ronaldo se révèle

Christian Eriksen a admis qu'il était "triste" que Cristiano Ronaldo ne fasse plus partie de l'équipe de Manchester United

Ronaldo a accepté une résiliation mutuelle de son contrat à Old Trafford pendant la Coupe du monde pour mettre fin à son deuxième passage au club six mois avant la fin de son contrat.

"Nous sommes tristes que Ronaldo ne soit pas de la partie", a déclaré Eriksen. "Son héritage et son nom dans n'importe quel club est spécial, pour moi, avoir la chance de jouer avec lui dans ma carrière était très agréable. Le football continue.

"Vous sentez que le prochain match après, les gens vont oublier comment c'était avant et maintenant notre concentration est vraiment comme s'il n'était pas là."

En l'absence de Ronaldo, United a redémarré sa campagne nationale avec des victoires consécutives sur Burnley et Nottingham Forest.

Christian Eriksen a déclaré qu'il était triste que Cristiano Ronaldo ait quitté Manchester United. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

La victoire 3-0 contre Forest mardi a permis à l'équipe d'Erik ten Hag de revenir à un point du top 4, après avoir commencé la saison par des défaites consécutives contre Brighton et Brentford.

"Nous sommes dans une bonne position", a ajouté Eriksen. "Le début de la saison est très différent de maintenant, le football est différent maintenant du début, c'était un peu aléatoire dans certains matchs mais je pense qu'après cela nous avons repris, nous avons construit depuis.

"Vous sentez que dans le groupe, vous sentez que le système fonctionne ce qui est quelque chose que vous devez croire et je pense que nous le faisons."

United reprend la compétition contre les Wolves samedi pour entamer une série de cinq matchs en 15 jours dans trois compétitions.

"L'atmosphère est bonne", a déclaré Eriksen. "Nous avons beaucoup de gens qui reviennent de la Coupe du monde, les derniers gars reviennent et tout le monde se rassemble. L'ambiance est bonne.

"Cela aide à gagner des matchs et aussi avant de partir pour la Coupe du monde, nous avons eu quelques bons matchs et de bonnes victoires, et cela rend plus facile de revenir et de commencer comme ça."