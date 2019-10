Le sélectionneur de la Bulgarie démissionne

Krassimir Balakov, le sélectionneur de la Bulgarie, a quitté ses fonctions après une semaine très agitée, sur le terrain et en dehors.

L’attitude raciste des supporters présents dans le stade de Sofia, lundi, à l'occasion du match entre la Bulgarie et l' pour le compte des qualifications pour l' , ne restera pas sans conséquences. Des cris de singe et des saluts nazis avaient pollué l’atmosphère et perturbé le déroulement du match, entraînant notamment deux interruptions.

Le sélectionneur de la Bulgarie Krassimir Balakov, qui était sur le banc de la sélection lors de ce match face aux Three Lions, avait alors affirmé qu’il n’a absolument rien entendu de gênant descendant des tribunes, et clamé haut et fort qu’il n’y a pas de "problème de racisme en Bulgarie".

Ces propos choquants après ce triste événement lui ont certainement coûté sa place. La Fédération bulgare de football a en effet indiqué que le technicien avait quitté ses fonctions, présentant sa démission après la pluie de réactions que sa sortie avait entraînée.



La Fédération Bulgare de football (BFU) a confirmé le départ de Balakov à l'issue d'une réunion de son comité exécutif vendredi. Dans un communiqué, la BFU a officiellement attribué la démission à des performances médiocres. "Les performances de l'équipe nationale masculine de Bulgarie au cours des derniers mois ont été qualifiées d'insatisfaisantes. C'est pourquoi le sélectionneur national Krasimir Balakov a démissionné, ce qui a été accepté par les membres du [comité exécutif]", peut-on lire.

Après ses premiers commentaires, Balakov s'était aussi excusé auprès de l'équipe de Gareth Southgate et avait condamné le comportement des supporters responsables.