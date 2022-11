Le salaire (fou) des employés de maison de Cristiano Ronaldo dévoilé

Après avoir acheté la propriété la plus chère de tout le Portugal, Cristiano Ronaldo a mis le paquet.

La propriété de 3 000 mètres carrés située à Quinta da Marinha, à 20 kilomètres à peine de Lisbonne, était estimée au départ à 11,5 millions d'euros, mais après d'importantes rénovations visant à la rendre plus opulente et exclusive, le prix final a grimpé à 20 millions d'euros.

La nouvelle demeure de la star portugaise est équipée d'une multitude de commodités et d'avantages, dont un grand jardin, une piscine intérieure et extérieure, une salle de sport, un espace de massage et même un garage pouvant accueillir jusqu'à 20 voitures. Cette zone contient deux annexes pour permettre à sa mère, Dolores Aveiro, de rester près de son fils et de ses petits-enfants.

Le footballeur de Manchester United connaît déjà le nombre d'employés qui se trouveront à l'intérieur de ce luxueux manoir. Comme l'a révélé en exclusivité le journal portugais 'Correio da Manhã', Cristiano Ronaldo a engagé quatre employés, dont un majordome et un chef cuisinier, qui gagneront environ 6 000 euros par mois. Cette source assure d'ailleurs que certains d'entre eux auront leur espace réservé à l'intérieur de la maison pour se reposer.

Le Portugais a accordé une interview à l'émission "Piers Morgan Uncensored" pour parler ouvertement de son deuxième passage à Manchester United, où les controverses sur et en dehors du terrain sont devenues les principaux protagonistes.

Le footballeur a rappelé l'un des moments les plus difficiles de sa vie, comme la mort de sa fille Esmeralda, où il a assuré que son propre club n'a eu aucun geste avec lui ou sa famille, contrairement aux autres équipes qui ont montré leurs condoléances dans les stades. "Manchester United n'a montré aucune empathie et aucun soutien à mon égard pendant cette période difficile. Je ne m'attendais pas à voir cela", a expliqué Cristiano à Piers Morgan.