Le salaire de Werner à Chelsea divulgué

L’attaquant allemand Timo Werner aurait hérité d’un salaire colossal au sein de son futur club de Chelsea.

Le quotidien allemand Bild a révélé les émoluments que Timo Werner va percevoir au sein de sa future équipe de à partir de la saison prochaine. L’actuel joueur de Leipzig sera rémunéré à hauteur de 15.5M€ du côté de Stamford Bridge. S'étant engagé pour cinq ans, son contrat pèse donc presque autant que son indemnité de transfert.

Pour rappel, Werner a été transféré chez les Blues contre un montant de 80M€. Il incarne l’acquisition la plus chère de l’histoire du club, à égalité avec le portier espagnol Kepa.

Actuellement, dans la capitale anglaise, les joueurs les mieux payés de l’effectif pro sont Kepa (9.2M€ par an) et Christian Pulisic (8.9M€). A peine arrivé, Werner dépassera donc ce duo et pas que d’un peu.

A noter, en outre, que Werner ne serait pas loin non plus du joueur allemand le mieux payé du circuit. Cette étiquette est pour l'instant détenue par Mesut Ozil, avec ses 19.9M€ par an du côté d’ .