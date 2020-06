Chelsea, Frank Lampard : "Aucune offre pour Kai Havertz"

Une semaine après avoir enrôlé Timo Werner, pourrait activer la piste d'un autre international allemand. Selon le Daily Express, le club londonien aurait entamé des discussions avec le pour recruter Kai Havertz (21 ans), auteur de 12 buts et 6 passes décisives en cette saison.

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, le coach anglais Frank Lampard est resté beaucoup plus mesuré, assurant qu'il n'y avait eu aucune offre de Chelsea pour Havertz. "C'est un joueur de très haut-niveau, mais nous n'allons pas parler de tous les joueurs des autres équipes. Il n'y a eu aucune offre de notre part", a-t-il déclaré.

Si Chelsea finira peut-être par accélérer dans ce dossier, ce ne serait donc pas le cas pour l'instant. Rappelons tout de même qu'en plus de Timo Werner, les Blues ont déjà mis la main sur le milieu de terrain marocain Hakim Ziyech, dont l'arrivée en provenance de l' Amsterdam a été officialisée dès le mois de février.

Lampard on Kai Havertz: "He is obviously a top player but we are not going to comment on players of other teams. No bids have gone in." #CFC