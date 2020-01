Le retour gagnant d’Hugo Lloris avec Tottenham

Hugo Lloris a effectué mercredi son grand come-back à la compétition. Trois mois et demi après avoir connu une grosse blessure au coude et qui l’a contraint à une opération, le portier français a rejoué. Titulaire lors de la réception de Norwich, il a contribué à la victoire de (2-1). Le premier en championnat de l’équipe londonienne en 2020.

Le portier tricolore a livré une prestation assez convaincante, ne cédant qu’une seule fois dans cette rencontre et c’était sur pénalty à la 70e minute (de Pukki). Il s’agissait d’un des deux tirs cadrés qu’il a subis. Sur l’autre (54eme), il est parfaitement intervenu. Par ailleurs, on l’a vu neutraliser trois tentatives adverses, en retrouvant tous ses réflexes. Pour une première après une longue indisponibilité, c’était plus qu’encourageant.

L'article continue ci-dessous

Le retour de Lloris a donc été positif, et cela a logiquement plu à son coach, José Mourinho. Même si le coach portugais s’est dit triste pour Paulo Gazzaniga, le gardien qui a parfaitement assuré l’intérim en l’absence du numéro 1. « Le retour de Lloris est un mix d’émotions, a-t-il déclaré en conférence de presse. D’abord, il y a le bonheur de voir l’un des meilleurs gardiens du monde revenir parmi nous. Et en même temps, il a fallu prendre une décision que nous sommes obligés de prendre parfois. Et cette décision fait mal. C’est laisser Gazzaniga sur le banc. Mais le point positif c’est qu’il partage notre bonheur. J’ai essayé de rester froid, ne pas penser à mes émotions ».

"It hasn't been easy. It was a long way, but I'm very glad to be back with the three points."



🗣️ We caught up with the skipper after he made his return to action this evening. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/AX0p3H6wIY