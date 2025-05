Al Nasr FC vs Al Ittihad

Cristiano Ronaldo s'apprête à annoncer son départ d'Al-Nassr, et l'équipe de Pro League saoudienne a déjà choisi son remplaçant pour l'été.

Depuis que Ronaldo a rejoint Al-Nassr en janvier 2023, Faris Najd n'a remporté aucun trophée officiel. Cette saison, le quintuple Ballon d'Or n'a pas non plus réussi à qualifier son équipe pour la Ligue des champions de l'AFC. Le capitaine du Portugal a depuis laissé entendre son possible départ du club, neuf fois champion de Pro League saoudien.

Selon Marca, Ronaldo devrait annoncer officiellement son départ d'Al-Nassr jeudi soir lors d'une conférence de presse animée par Faris Najd. La destination du quintuple Ballon d'Or reste incertaine : des rumeurs circulent autour de son transfert en MLS, au Brésil, en Turquie, au Sporting Lisbonne ou ailleurs en Arabie saoudite, notamment à Al-Hilal, qui devrait disputer la Coupe du monde des clubs cet été.

D'autre part, Al-Nassr a déjà préparé des options pour remplacer Ronaldo au club. TalkSPORT a en effet affirmé que Faris Najd aurait manifesté son intérêt pour le recrutement de l'attaquant de Liverpool Luis Diaz cet été. Le Colombien a été évoqué pour un départ potentiel d'Anfield cet été, car Barcelone était intéressé par le joueur de 28 ans, mais s'est depuis retiré de la course.

L'article continue ci-dessous

Le souhait du quadragénaire de participer à la Coupe du Monde des Clubs a été quelque peu soutenu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a récemment affirmé que Ronaldo participerait au tournoi cet été aux États-Unis. Cependant, l'avenir du quintuple Ballon d'Or reste inconnu pour le moment.