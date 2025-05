Le Real prêt à mettre 150 millions sur Wirtz ?

Le Real Madrid a rejoint Liverpool dans la course pour recruter Florian Wirtz, la star du Bayer, tandis que Xabi Alonso souhaite des retrouvailles.

Selon AS, le Real n'a pas abandonné Wirtz, le milieu de terrain de Leverkusen, et se lance désormais dans la course pour le réunir avec son ancien entraîneur, Xabi Alonso.

Liverpool est actuellement favori pour la signature de Wirtz ; pourtant, il y a quelques semaines à peine, le club n'était pas en lice. À l'époque, la bataille était à trois entre le Bayern Munich, Manchester City de Pep Guardiola et le Real. En avril, Fernando Carro, PDG du Bayer Leverkusen, avait fixé le prix du milieu de terrain à 150 millions d'euros, ce qui a conduit City à se retirer de la course. Le président du Bayern, Herbert Hainer, a également révélé dans une interview accordée à Abendzeitung (via AS), un média munichois, que Wirtz était en route pour Liverpool. Cependant, avec la nomination de Xabi Alonso comme entraîneur du Real Madrid, le club espagnol redouble d'efforts pour s'attacher ses services.

Wirtz se remettait d'une déchirure des ligaments croisés lorsqu'Alonso est arrivé à Leverkusen en octobre 2022. Sous sa tutelle, le joueur de 22 ans a retrouvé la forme de sa vie et a inscrit 18 et 16 buts lors de deux saisons consécutives.

Après une saison 2024-25 décevante, le Real se concentre désormais sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui débutera le 14 juin.