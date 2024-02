Le Real n'est plus seul dans le dossier Davies

Le Real Madrid s'apprête à vivre une période de transfert estivale très chargée.

Kylian Mbappé semble enfin en route, bien qu'à ce stade, aucune annonce officielle n'ait été faite. L'attaquant de classe mondiale du Paris Saint-Germain pourrait ne pas être le seul grand nom à rejoindre le club, puisqu'un transfert d'Alphonso Davies est également prévu.

Davies est en fin de contrat avec le Bayern Munich en 2025 et s'il ne signe pas de nouveau contrat avant l'été, il devrait être proposé à un prix inférieur. Cela plairait beaucoup aux Blancos, qui considèrent le Canadien comme leur premier latéral gauche pour de nombreuses années.

L'article continue ci-dessous

Toutefois, il ne sera pas facile de conclure un accord. Le Bayern est déterminé à s'entendre avec Davies, et en plus, Manchester City et Liverpool sont également entrés dans la course, selon HITC.

Cette situation sera à surveiller dans les mois à venir. Malgré cette concurrence accrue, le Real Madrid a de bonnes chances d'obtenir Davies, puisqu'il a battu Man City et Liverpool l'été dernier pour recruter un certain Jude Bellingham.