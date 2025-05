Le Real Madrid tient son défenseur !

Le Real Madrid souhaite recruter Huijsen à temps pour la Coupe du Monde des Clubs, après avoir été pénalisé par des blessures défensives cette saison.

Selon ESPN, le Real Madrid a conclu un accord de principe avec Bournemouth pour le recrutement du défenseur espagnol Huijsen pour 50 millions de livres sterling. Les Merengues ont fait du joueur de 20 ans une cible clé ces derniers mois, et le jeune homme serait très enthousiaste à l'idée de ce transfert après seulement une saison en Angleterre avec les Cherries.

Le Real Madrid a été confronté à des blessures en défense centrale tout au long de la saison, Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba ayant tous manqué une bonne partie de la saison. L'entraîneur Carlo Ancelotti a dû aligner Raul Asencio et Jacobo Ramon en défense centrale lors de la victoire 2-1 contre Majorque, tandis que le défenseur Jesus Vallejo, ostracisé, n'a disputé que sa deuxième apparition en championnat cette saison, offrant une passe décisive à Ramon sur le but victorieux.

Le Real Madrid souhaitait recruter Huijsen lorsqu'il était jeune joueur à Malaga, mais sa famille a préféré rejoindre la Juventus. Il a passé une saison en prêt à la Roma avant d'être définitivement transféré à Bournemouth, où il a impressionné sous la direction d'Andoni Iraola par son aisance balle au pied et son sens tactique.

Huijsen et Bournemouth ont le week-end de libre avant d'affronter Manchester City mardi, avant leur dernier match de la saison contre Leicester. La campagne du Real Madrid pour la Coupe du Monde des Clubs débutera le mercredi 18 juin contre Al-Hilal en Floride.