Real Madrid : Gros coup dur pour Dani Ceballos, blessé (officiel)

Sorti sur blessure dimanche lors de la réception de Betis Séville, le verdict vient de tomber pour Dani Ceballos.

Le Real Madrid a arraché sa deuxième victoire de la saison ce dimanche grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, qui a claqué un doublé contre le Betis Séville (2-0) en troisième journée de LaLiga. Mais les Madrilènes pleurent la blessure de leur milieu central espagnol, Dani Ceballos.

Des semaines d’absences pour Ceballos

L’infirmerie du Real Madrid s’agrandit. Après Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, qui se sont ajoutés aux autres blessés, dont David Alaba ou encore Jesus Vallejo, Dani Ceballos vient de compléter la liste. Remplacé par Brahim Diaz, dimanche, le milieu de terrain est victime des ligaments après sa blessure à la cheville droite.

« Après les examens effectués aujourd'hui par les Services Médicaux du Real Madrid sur notre joueur Dani Ceballos, on lui a diagnostiqué une entorse de grade III affectant les ligaments de la cheville droite. Evolution en attente », a indiqué le Real Madrid dans un communiqué officiel sur son site, ce lundi 2 septembre 2024.

Selon les informations rapportées par AS, le milieu central espagnol sera absent pendant six à huit semaines. Un gros coup dur pour Ceballos, qui se préparait à profiter de plus de minutes lors des prochains matchs face aux blessures qui sont dévastatrices et qui font des ravages dans le milieu de terrain de l'équipe d'Ancelotti. Le natif d’Utrera rejoint les milieux de terrain Eduardo Camavinga et Jude Bellingham à l’infirmerie.