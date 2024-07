Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est validé

Trent Alexander-Arnold a été aperçu en train de signer un maillot du Real Madrid alors qu'il était en vacances avec Jude Bellingham.

Alexander-Arnold a passé ses vacances avec Bellingham après l'Euro 2024, au cours duquel l'Angleterre a terminé vice-championne du monde, une fois de plus, après une défaite crève-cœur contre l'Espagne. Le Real Madrid a été associé à un coup d'éclat pour recruter le latéral droit de Liverpool cet été, et il a été photographié en train de signer un maillot de Los Blancos à Six Flags, aux États-Unis.

Après avoir apposé sa signature sur le maillot - ce qui ne veut peut-être rien dire, mais qui ne manquera pas de faire les gros titres - Alexander-Arnold a également été photographié en train de faire des montagnes russes avec le milieu de terrain.

L'article continue ci-dessous

Alexander-Arnold et Jordan Henderson ont tenté de convaincre Bellingham de rejoindre Liverpool, mais n'y sont pas parvenus. Aujourd'hui, Bellingham et Trent pourraient se retrouver en Espagne.

Les deux hommes termineront leurs vacances avant de retourner dans leurs clubs respectifs. Le Real affronte l'AC Milan le 1er août, tandis que Liverpool joue contre Arsenal le même jour.