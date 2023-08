Le Real Madrid se prépare à recevoir Mbappé !

Certaines spéculations sont alimentées depuis les bureaux du club le plus titré de la capitale espagnole.

Selon Marca, Kylian Mbappe a rejeté la dernière offre de renouvellement du Paris Saint-Germain, qui lui a été présentée par Luis Campos. Cette offre comprenait une clause libératoire de 200 millions d'euros et courait jusqu'en 2025, permettant potentiellement un transfert au Real Madrid à l'été 2024. Des rapports alternatifs affirment que Mbappé a également refusé un contrat avec une "clause de transfert garantie".

Pourtant, Mbappe a refusé cette offre et est catégorique sur le fait qu'il ne renégociera pas ses conditions avec le PSG. Jusqu'à présent, il a maintenu qu'il voulait terminer son contrat à Paris, mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens s'attendent à ce qu'il arrive au Real Madrid cet été ou l'été prochain.

En plus de ces informations, les médias et l'équipe marketing se préparent à l'arrivée de Mbappé et ont commencé à préparer du matériel dans l'éventualité d'un accord. Bien qu'il y ait des divergences selon la partie du Real Madrid à laquelle vous vous adressez, de nombreux employés internes du Real Madrid sont d'avis qu'un accord sera conclu cet été.

Il serait certainement avantageux pour toutes les parties qu'un accord soit conclu, mais le problème majeur pourrait être le financement d'un tel accord, toutes les parties espérant obtenir le meilleur résultat pour elles-mêmes.