Le Real Madrid prêt à jouer un sale tour au Barça dans le dossier Isak

Barcelone veut recruter un attaquant de haut niveau cet été et le principal candidat est Alexander Isak.

La superstar de Newcastle United a les faveurs du directeur sportif Deco, qui a déjà eu des discussions avec les représentants du joueur ces derniers mois.

Isak a été un joueur remarquable cette saison, et en plus de Barcelone, il a été fortement lié au Real Madrid. L'ancien milieu de terrain de Premier League Jamie O'Hara a déclaré à Grosvenor Sport que l'attaquant suédois pourrait jouer pour n'importe quel club du monde.

"Alexander Isak est définitivement assez bon pour des clubs comme Arsenal et Liverpool si vous pouvez le faire sortir de Newcastle. À mon avis, il est assez bon pour le Real Madrid - il pourrait jouer en pointe pour eux sans problème. C'est un joueur de très haut niveau et un attaquant de classe mondiale."

Le problème pour Barcelone en ce qui concerne Isak est qu'ils ne devraient pas pouvoir se le permettre, surtout compte tenu de leurs problèmes financiers bien documentés. Cependant, O’Hara pense que le joueur pourrait forcer un transfert si Newcastle ne termine pas haut dans le classement de la Premier League cette saison.

« Je pense que Newcastle doit commencer à faire des affaires et arrêter de descendre au classement, car Isak est un joueur qui veut gagner des trophées et faire carrière dans l’un des meilleurs clubs du monde. Newcastle essaie de devenir l’un de ces clubs, mais c’est beaucoup plus difficile qu’avant.

« S’ils ne peuvent pas atteindre ces niveaux, alors ils auront du mal à le garder – il se retournera et dira : « Je m’en vais ! ». Ils obtiendront une somme énorme pour lui et il ira ailleurs, car il est assez bon pour jouer n’importe où. »

Ce sera une tâche difficile pour Barcelone de recruter Isak, mais il ne fait aucun doute qu’il serait parmi les successeurs idéaux de Robert Lewandowski.