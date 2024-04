Le Real Madrid prend une décision importante

Le Real Madrid a effectué un nouveau choix étonnant concernant l'un de ses vétérans.

Le Real Madrid laissera à Nacho Fernandez le soin de décider s'il prolonge ou non son contrat avec le club cette saison, selon les dernières informations en provenance de la capitale espagnole. Le défenseur central de 34 ans a failli partir l'été dernier, et ce sera à nouveau à lui de décider cet été.

Nacho a joué beaucoup plus souvent cette saison que la précédente sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais selon Diario AS, il doit décider s'il a l'envie et l'énergie de continuer, car les Blancos lui ont proposé un nouveau contrat il y a quelque temps. S'il veut signer, il peut le faire demain", a-t-on déclaré.

Nacho peut prolonger

Malgré l'augmentation du nombre de minutes de jeu, Nacho a vu comment Ancelotti a utilisé Aurélien Tchouameni pour les matches les plus importants au poste de défenseur central ces derniers mois, tendance qui s'est poursuivie mardi contre Manchester City.

Il pourrait bien sûr quitter le club en pleine gloire si les Blancos remportent la Liga cette saison, avec Nacho comme capitaine. En outre, le Real Madrid pourrait se tourner vers Leny Yoro cet été, ce qui réduirait encore son rôle, David Alaba et Eder Militao se remettant également de blessures.