Le Real Madrid offre deux joueurs pour Rodri

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid ne recrute pas pour le moment, mais cela pourrait changer s'il vend au moins un joueur titulaire.

Et pour faire d'une pierre deux coups, il pourrait inclure des stars actuelles dans un accord à gros budget pour le milieu de terrain de rêve Rodri Hernandez.

Les problèmes du milieu de terrain du Real Madrid ont été flagrants tout au long de la saison dernière, et ils ont été à nouveau mis en évidence lors de la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs contre l'équipe de Xabi Alonso. De ce fait, le Real Madrid souhaite recruter un remplaçant digne de ce nom pour Toni Kroos, dont l'absence se fait sentir depuis sa retraite en 2024.

Parmi les joueurs envisagés par le Real Madrid, le plus probable est Rodri. Le joueur de 29 ans a été repéré par les Merengues lors de la Coupe du Monde des Clubs plus tôt cet été, marquant son retour après sa rupture du ligament croisé antérieur en septembre dernier.

L'article continue ci-dessous

Selon CaughtOffside, le Real Madrid serait prêt à recruter Rodri cet été, un transfert « joueurs + cash » ayant été envisagé. Le club serait prêt à offrir Eduardo Camavinga et Rodrygo Goes à l'équipe de Premier League, en plus d'une somme de 40 millions d'euros.

Le Real Madrid estime qu'un accord est possible pour Rodri, étant donné qu'il lui reste moins de deux ans de contrat. Cependant, Manchester City a déjà clairement indiqué qu'il n'étudierait aucune offre cet été.

Si aucun accord ne peut être conclu en 2025, le Real Madrid envisagera un accord l'été prochain. Si Rodri ne signe pas de nouveau contrat avec Manchester City dans les 12 prochains mois, il serait disponible pour 60 à 80 millions d'euros en 2026, étant donné qu'il lui resterait moins d'un an de contrat.