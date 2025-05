Le Real Madrid met une fortune sur un jeune de 17 ans

Le Real Madrid s'annonce chargé cet été, son président Florentino Perez cherchant à rebondir après une saison sans grands trophées.

Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc et les transferts quasi bouclés de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, le calendrier des Merengues s'allonge.

Outre les deux défenseurs déjà recrutés, le Real Madrid cherchera également à recruter un latéral gauche avant la Coupe du Monde des Clubs et étudiera les milieux de terrain cet été. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a mis de côté sa stratégie de recrutement des meilleurs talents d'Amérique latine.

L'été dernier, il a été rapporté que le Real Madrid avait déjà trouvé un accord personnel avec la starlette de River Plate, Franco Mastantuono. Le joueur de 17 ans ne pourra pas rejoindre l'Europe avant ses 18 ans, mais a promis à El Millionario qu'il ne le ferait pas non plus avant fin 2025. TyC Sports, via Sport, rapporte que la semaine dernière, les agents de Mastantuono, Walter Tamer et Augusto Fernandez, étaient dans la capitale espagnole et ont rencontré un représentant du Real Madrid et Mastantuono sur FaceTime.

Le sujet principal des discussions a été les négociations avec River Plate. Les Merengues ne sont pas disposés à payer sa clause libératoire de 45 millions d'euros, et leur offre serait plus proche de 30 millions d'euros. Leur objectif est de le recruter pour la saison prochaine, mais les deux clubs sont actuellement loin d'être prêts.

Liverpool et Manchester United, principaux rivaux pour Mastantuono

Diego Simeone a recommandé Mastantuono à l'Atlético de Madrid, mais n'a pas encore concrétisé sa proposition. Manchester City et le Paris Saint-Germain semblent également sur le point de refuser une offre. Liverpool et Manchester United sont cependant très intéressés par Mastantuono et semblent être les principaux concurrents des Merengues pour le jeune prodige. Le fait que Mastantuono semble intéressé par un transfert au Santiago Bernabéu joue en leur faveur.

En réalité, le recruteur en chef Juni Calafat affiche un bilan quasi parfait pour recruter des talents latino-américains depuis que le Real Madrid a raté Neymar Junior. Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Reinier Jesus et Endrick Felipe ont tous eu affaire à des prétendants venus d'ailleurs, mais il convient également de noter que le directeur sportif Santiago Solari serait à la tête de l'opération, en raison de ses liens avec son ancien club, River Plate.