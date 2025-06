Le Real Madrid fonce sur une star camerounaise

Le Real Madrid connaît son été le plus chargé depuis un certain temps, et cela s'applique également à son équipe de Castilla.

Les Merengues sont pressentis pour recruter un attaquant cet été, même si ce n'est pas leur priorité. Ils recherchent un jeune talent pour mener l'attaque de leur équipe de Castilla. Le départ de Gonzalo Garcia Torres cet été semble quasiment acquis, car il cherche à poursuivre sa progression. Face au peu d'opportunités en équipe première, il semble probable qu'il quitte le club suite à une vente. Le Real Madrid cherche donc à remplacer celui qui a égalé le record de buts en une saison pour le Castilla cette saison, avec 25 réalisations en Primera RFEF. Selon Rodra, les Merengues ont fait du jeune Camerounais Christian Kofane leur principal objectif pour ce poste. Le joueur de 18 ans est arrivé à Albacete en milieu de saison en provenance de l'AS Nylon au Cameroun, où il a inscrit huit buts et délivré une passe décisive en 20 apparitions. Cet imposant joueur semble déjà une perspective impressionnante. L'article continue ci-dessous Cependant, ils ne sont pas les seuls à le convoiter, et malgré une clause libératoire de 5 millions d'euros, les Merengues ne sont pas en première ligne pour le recruter. Le Real Betis et Séville ont manifesté leur intérêt, mais c'est le Bayer Leverkusen qui est déterminé à payer cette clause. Un talent de Villarreal également dans le viseur du Real Madrid Il est intéressant de noter que la prochaine cible du Real Madrid est également camerounaise. Rodra poursuit en indiquant que les Merengues se sont renseignés sur l'attaquant de Villarreal Etta Eyong. Le joueur de 21 ans a inscrit 19 buts et délivré six passes décisives pour Villarreal B cette saison. Après cinq apparitions avec l'équipe première, il a inscrit le but décisif de la victoire pour le Sous-marin jaune contre Gérone en fin de saison. Prochain match: Coupe du Monde des Clubs FIFA RMA HIL Présentation du match