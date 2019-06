Le Real Madrid et Chelsea auraient trouvé un accord pour Hazard

Selon ESPN, le Real Madrid et Chelsea auraient réglé les derniers détails financiers pour le transfert d'Eden Hazard.

Sauf un invraisemblable retournement de situation, Eden Hazard défendra les couleurs du à partir de cet été. Le principal obstacle à ce transfert vient d'être levé, avec l'accord trouvé concernant son indemnité.

C'est le média américain ESPN qui révèle cette information en précisant que, au bout de plusieurs jours de négociation, le Real et ont pu s'entendre sur les principaux détails financiers de cette opération. Le Belge ralliera la capitale espagnole contre un chèque de 100M€, plus des bonus qui pourraient s'élever à 13M€.

Hazard, qui avait confié à la suite de la finale victorieuse de la avec les Blues il attendait juste que les deux clubs trouvent un accord, n'a désormais plus qu'à passer sa visite médicale et apposer ensuite sa signature sur le contrat. Il subsistera ensuite une seule interrogation ; quel numéro portera-t-il au sein du club le plus titré de l'Europe ?

Si l'information est confirmée, Hazard deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des Merengue derrière Gareth Bale (101M€). Il dépassera aussi Kevin De Bruyne en tant que joueur belge le plus onéreux.

Pour rappel, les premiers contacts entre Hazard et la Casa Blanca datent du temps où il évoluait au LOSC (2006-2012). À l'époque, Zinedine Zidane, en n'étant qu'un simple conseiller du président, avait soufflé le nom du virtuose belge aux recruteurs castillans. Le destin a fait que les deux hommes, qui se vouent une admiration sans borne, sont sur le point de se retrouver et collaborer ensemble pour le bien des Blancos.