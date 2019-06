Liga - Real Madrid : Quel numéro portera Eden Hazard ?

D'après Marca, le Real Madrid ne saurait pas quel numéro de maillot donner à Eden Hazard. Le 10 et le 7 étant déjà occupés par Luka Modric et Mariano.

Alors que l'annonce officielle du transfert d'Eden Hazard au Real Madrid n'est plus qu'une question de temps, il reste encore un problème à régler avant son arrivée. Avant sa présentation, le club Merengue doit trouver quel numéro de maillot portera la future recrue madrilène.

Comme l'explique Marca, ce problème est pris très au sérieux par la direction de la Casa Blanca L'intention du club serait d'amener Hazard au Bernabéu et de l'accueillir avec style afin d'assurer le plus grand nombre de maillots vendus, l'aspect marketing étant un point très important du club de Florentino Pérez.

Le 10 reste pour Modric

Le futur ex-joueur de n'aurait en effet toujours pas choisi le numéro de maillot qu'il portera sur son dos. Le 10, qu'il a porté dans tous ses clubs, ainsi qu'en équipe nationale, est déjà occupé par Luka Modric. Ni Hazard, ni le club ne prévoient de le retirer des épaules du dernier Ballon d'Or.

L'option la plus plausible semble être celle de 7. Un maillot historique, porté par des légendes comme Amancio, Butragueño, Raul et enfin Cristiano Ronaldo. Pour le moment, contre le gré des fans madrilènes, il est occupé par Mariano Diaz, qui a déjà déclaré vouloir rester à Madrid et s'y imposer la saison prochaine.

Pour le moment, le seul numéro libre est le 16. Le 11 de Bale serait déjà destiné à Vinicius pour la saison prochaine. Les autres options valables seraient le 23 de Reguilon, porté par Beckham, et le numéro 17 que Hazard avait lors de son arrivée à Chelsea.

Une chose est sûre, il faudra bientôt prendre une décision, car le veut faire les choses en grand pour l'arrivée d'Hazard.