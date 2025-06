Le Real Madrid et Arsenal au duel pour Zubimendi

FC Barcelone vs Real Madrid

Le Real Madrid recrutera au moins quatre joueurs cet été, mais s'il obtient gain de cause, un cinquième pourrait être envisagé.

Il s'agit de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, bientôt rejoints par Alvaro Carreras et Franco Mastantuono. La dernière recrue possible pourrait être Martin Zubimendi.

Ces dernières semaines, le Real Madrid s'est montré très intéressé par Zubimendi, qu'il considère comme le joueur idéal pour renforcer son milieu de terrain avant la première saison de Xabi Alonso à la tête du club. Malgré cela, le joueur de la Real Sociedad devrait rejoindre Arsenal cet été, après avoir conclu un accord personnel avec le club de Premier League.

Malgré cela, un accord ne devrait pas être finalisé avant juillet, ce qui offre au Real Madrid une opportunité qu'il souhaite exploiter.

Comme le rapporte Diario AS, le Real Madrid a décidé de tenter une dernière fois de recruter Zubimendi. L'international espagnol est le seul milieu de terrain souhaité par Alonso, raison pour laquelle la décision a été prise de le recruter.

Selon certaines informations, Zubimendi préférerait rester en Espagne. Le Real Madrid est donc confiant dans sa capacité à détourner la candidature d'Arsenal. Cependant, le club n'est pas actuellement disposé à activer la clause libératoire de 60 millions d'euros du contrat du joueur de 26 ans avec la Real Madrid ; une autre solution sera donc étudiée.

Le Real Madrid a l'intention de proposer à la Real Madrid de recruter un ou deux de ses joueurs en prêt sans frais en échange d'une indemnité réduite. Si cette option n'est pas acceptée, le club devra prendre une décision finale quant au versement des 60 millions d'euros, sachant qu'Arsenal a déjà fait part de son intention de le faire.

Il est également à noter que Zubimendi devrait également accepter un salaire inférieur à celui qu'il percevrait à Arsenal, ce qui pourrait jouer en défaveur du Real Madrid. Pour l'instant, l'équipe est optimiste.