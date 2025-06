Le Real Madrid et Arsenal à la lutte pour une star de l'Ajax

Jeune, polyvalent et impressionnant : les défenseurs possédant ces qualités sont rares et les plus rares sont bon marché.

Ce sera sans doute le cas de Jorrel Hato, qui s'est imposé dans le viseur de plusieurs géants européens cet été. Y compris celui du Real Madrid. Les géants espagnols avaient ajouté Hato à leur liste de talents de premier plan pour renforcer la défense, envoyant des recruteurs observer la star de l'Ajax. À seulement 19 ans, et déjà international néerlandais, Hato a réalisé une belle performance en Ligue des Nations contre Lamine Yamal. Il possède également la capacité de jouer arrière gauche, un poste très prisé dans la capitale espagnole, où l'on s'interroge actuellement sur ce poste. Compte tenu de sa polyvalence et de son aisance balle au pied, certains pensent qu'il pourrait être le successeur à long terme de David Alaba. Il semble toutefois que la destination la plus probable pour Hato soit la Premier League. Selon Caught Offside, Arsenal est le club le plus avancé avec la signature de Hato. Ils ont discuté avec ses représentants et lui ont présenté une offre de contrat de six ans, et le Néerlandais étudierait leur proposition. L'article continue ci-dessous Liverpool et Newcastle United figurent parmi les clubs qui suivent de près sa progression, aux côtés du Real Madrid, mais Chelsea semble être le principal rival. Ce dernier transfert place les Gunners en tête pour le défenseur estimé à 50 millions d'euros. Après la signature de Dean Huijsen pour 60 millions d'euros, il serait surprenant que les Merengues approuvent un autre transfert majeur pour un défenseur central le même été. Surtout sans le départ de l'un de leurs joueurs les mieux rémunérés, comme Alaba ou Antonio Rudiger. Prochain match: Coupe du Monde des Clubs FIFA RMA PAC Présentation du match S'ils voient Hato comme latéral gauche, il pourrait s'avérer judicieux si leurs autres options à ce poste s'effondrent. Pour l'instant, ils semblent toutefois susceptibles de ne pas participer à cette course.