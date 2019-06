Le Real Madrid dévoile son maillot extérieur pour la saison 2019-2020

Le Real Madrid a présenté son nouveau maillot extérieur. Une tunique de couleur bleu marine avec des finitions dorées.

Le vient de dévoiler son nouvel ensemble extérieur pour la saison 2019-2020. Les madrilènes ont choisi une tenue bleu marine pour cette saison accompagnée de finitions dorées sur le logo du club et de l'équipementier faisant rappeler les succès européens des dernières années.

La vidéo avec laquelle le Real a annoncé la sortie de ce maillot est un peu surprenante puisqu'il s'agit d'un clip de rap de trois minutes en l'honneur du club madrilène. Pourtant annoncés sur le départ, Isco et Keylor Navas figurent bien dans cette vidéo de présentation à l'instar de Karim Benzema qu'on retrouve régulierement tout au long du clip.

"Ce nouveau maillot, comme avec le kit domicile, représente pour les fans du Real Madrid l’enthousiasme sans relâche pour les trophées et le désir du club de réécrire l’histoire et d’atteindre la gloire. Aucune autre équipe au monde ne peut se vanter de l’influence et du soutien de ses fans du monde entier de la même manière que le Real Madrid" peut-on lire sur le communiqué de l'équipementier.

Sur le maillot, on retrouve également l'écusson de la FIFA qui distingue l’équipe en tant que Championne du monde des clubs, même si ce badge ne sera plus sur leur maillot à partir du mois de décembre prochain. En effet, il sera prochainement honoré par l'équipe qui remportera la Coupe du Monde des Clubs au , où participera en tant que Champion d'Europe. Ce sera la première fois que la Casa Blanca n'arborera plus ce badge après trois victoires consécutives.