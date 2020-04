Le Real Madrid considère un retour à l'entraînement

Après que la Real Sociedad a annoncé son retour à l'entraînement, le Real Madrid est l'un des nombreux clubs à envisager de faire de même.

Les merengue se demandent s'il ne serait pas pratique de reprendre le travail maintenant car, dans leur cas, ils se sentent prêts à le faire selon Marca.

Le a été le premier club à entrer en quarantaine le 12 mars après que le basketteur Trey Thompkins a été testé positif pour le coronavirus.

Valdebebas a été initialement fermé jusqu'au 26 mars. L'équipe médicale du club, dirigée par le docteur Niko Mihic, a élaboré un protocole de sécurité que les équipes doivent suivre une fois de retour à l'entraînement.

Ce protocole tiendra compte de la situation dans la ville de Madrid elle-même, qui a été le centre de l'épidémie en et l'une des villes les plus touchées par le virus dans le monde. À ce jour et malgré l'annonce de la , le Real Madrid n'a pas fixé de date de retour fixe pour un retour éventuel à lentraînement, mais commence à y réflechir sérieusement.