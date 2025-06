Le Real Madrid a un problème avec Angelo Stiller

Le Real Madrid a été impressionné par le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller, recommandé par nul autre que Toni Kroos

Le Real Madrid a commencé à remanier sa défense cet été avec une rapidité inhabituelle, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen étant déjà sur le banc. Le recrutement d'un latéral gauche, Alvaro Carreras, devrait suivre, mais un milieu de terrain serait ensuite sur la liste des priorités.

Du moins, cela semblait être le cas jusqu'à la semaine dernière. Il est apparu que le Real Madrid était réticent à débourser une somme importante pour un milieu de terrain cet été et attendrait probablement de voir comment se déroule la Coupe du Monde des Clubs avant de prendre une décision. Et ce, malgré les difficultés rencontrées la saison dernière.

Le Real Madrid a cependant été impressionné par le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller, recommandé par nul autre que Toni Kroos. Stiller a également fait savoir qu'il serait ravi de rejoindre le Santiago Bernabéu. Selon Diario AS, sa clause libératoire de 36 millions d'euros n'entre en vigueur que l'été prochain, et Stuttgart pourrait lui verser 2 millions d'euros pour s'en débarrasser. Leur prix demandé est d'environ 50 millions d'euros.

Le Real Madrid attend de voir ce qui se passe avec d'autres cibles.

Dès l'été dernier, des sources fiables rapportaient que le Real Madrid envisageait de recruter la star espagnole Rodri Hernandez. Le club attend notamment de voir comment se déroulent les négociations contractuelles avec Manchester City avant de se tourner vers Stiller.

Son remplaçant en sélection espagnole, Martin Zubimendi, est également dans le collimateur. Son transfert en provenance d'Arsenal serait imminent, mais tant que son transfert ne sera pas officiellement annoncé, les Merengues ne fermeront pas la porte à un transfert.

Il semble que Xabi Alonso évoluera vers un milieu de terrain à trois, plutôt que de voir Jude Bellingham jouer plus en avant comme cette saison. Alonso a confirmé qu'il voyait l'international anglais comme milieu de terrain, et il sera probablement associé à Aurélien Tchouameni et Fede Valverde en l'état actuel des choses.