Le Real Madrid a trouvé son nouveau Kroos

Le milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali, a été évoqué au Real Madrid.

Il a un temps semblé que Dani Ceballos serait la solution aux difficultés du Real Madrid au milieu de terrain depuis la perte de Toni Kroos, mais au fil de la saison, il est devenu de plus en plus évident qu'ils pourraient avoir besoin de renforts. La forme que cela prendra reste à déterminer.

Les Merengues ont été étroitement liés à Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, dont la clause libératoire est de 60 millions d'euros. Cependant, ils devront faire face à une forte concurrence d'Arsenal, qui pense être proche de le signer. Ces dernières semaines, les Merengues ont également été liés à la star de Liverpool, Alexis Mac Allister, des rumeurs alimentées par son père.

Mac Allister a minimisé ces liens ces derniers jours, affirmant qu'il était heureux à Anfield, mais RadioMarca révèle désormais qu'il a bel et bien été évoqué par le Real Madrid. Carlo Ancelotti aurait proposé Mac Allister comme l'une des options pour remplacer Kroos, tandis qu'un autre nom est sur le radar du Real Madrid.

Le milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali, a été évoqué avec Barcelone ces derniers mois, malgré une certaine incertitude quant à leur capacité financière à conclure un accord. Tonali était le deuxième nom suggéré par Ancelotti au Real Madrid pour le milieu de terrain.

Depuis son retour de suspension, Tonali a continué de démontrer son talent. On ne sait pas encore si le Real Madrid envisagerait Tonali ou Mac Allister, Ancelotti semblant sur le point de quitter le Santiago Bernabéu. Ces deux joueurs semblent toutefois bien plus difficiles à recruter que Zubimendi, aucun des deux n'ayant de clause libératoire dans leurs contrats, et ni Liverpool ni Newcastle ne souhaitant les vendre. Le Real Madrid a tendance à ne dépenser que des sommes importantes pour les joueurs d'une vingtaine ou d'une vingtaine d'années.