Le Real Madrid a trouvé son nouveau gardien

Le Real Madrid aurait présélectionné le gardien de Brighton Bart Verbruggen et le portier d'Arsenal David Raya avant le mercato estival.

Selon The Sun, le Real Madrid intensifie ses préparatifs pour le mercato estival, avec pour objectif de renforcer son département des gardiens sur le long terme. Thibaut Courtois reste le gardien titulaire incontesté du Bernabéu, mais le club est conscient de la nécessité de s'assurer un successeur fiable pour l'avenir. Face à des changements potentiels, le Real Madrid se prépare à tâter le terrain et à s'intéresser concrètement à Raya et Verbruggen. Il est déjà prêt à recruter Trent Alexander-Arnold gratuitement en provenance de Liverpool.

Des deux noms, Bart Verbruggen, 22 ans, semble être l'option la plus probable. L'international néerlandais a gravi les échelons pour devenir le numéro 1 de Brighton et a affiché des performances régulières en Premier League.

Le plan du Real Madrid serait d'abord de faire venir Verbruggen comme doublure de Courtois, avec une vision à long terme de le voir titulaire dans les années à venir. Cependant, cela pourrait s'avérer un point de friction dans les négociations, le jeune Néerlandais étant réticent à troquer une place de titulaire à Brighton contre une place sur le banc en Espagne.

Un autre facteur influençant l'intérêt du Real pour de nouveaux talents en matière de gardien est la situation d'Andriy Lunin. L'Ukrainien de 26 ans a fidèlement servi de doublure à Courtois depuis son arrivée au club, mais avec un temps de jeu limité et des ambitions croissantes, il pourrait chercher un nouveau défi ailleurs.

Le Real Madrid serait ouvert à se séparer de Lunin cet été, sous réserve d'une offre appropriée. Si cela se produit, le club subirait une pression accrue pour recruter un gardien capable d'offrir à la fois une couverture immédiate et un potentiel prometteur – un rôle auquel Verbruggen pourrait parfaitement correspondre.

Si Verbruggen reste une priorité, le Real Madrid suit également de près le joueur d'Arsenal, Raya. L'Espagnol de 29 ans a consolidé sa place de gardien titulaire des Gunners sous la direction de Mikel Arteta, suite à son transfert de Brentford. Cependant, toute tentative de départ de Raya du nord de Londres s'annonce bien plus complexe. Arsenal étant susceptible de refuser les offres pour son titulaire incontesté et Raya lui-même occupant un rôle important au sein du club, un accord pourrait s'avérer difficile, voire impossible, à conclure à court terme.