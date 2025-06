Le Real fonce sur une star d'Arsenal

Le Real Madrid recrute trois nouveaux défenseurs pour son équipe première cet été, mais d'autres pourraient arriver dans les années à venir.

Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont déjà été confirmés par le club, et l'arrivée d'Alvaro Carreras est attendue dans les prochains jours.

Carreras arrivera de Benfica pour concurrencer Ferland Mendy et Fran Garcia au poste d'arrière gauche. Cependant, l'avenir des deux joueurs actuels du Real Madrid est incertain à Santiago Bernabéu, il est donc possible qu'un autre joueur rejoigne le club dans les 12 à 18 prochains mois.

Et ce joueur pourrait être un autre Anglais, après Jude Bellingham et Alexander-Arnold. En effet, Myles Lewis-Skelly suscite l'intérêt du Real Madrid, comme le rapporte The Guardian (via CaughtOffside).

Lewis-Skelly, âgé de seulement 18 ans, a été une révélation lors de la saison 2024-25. Il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues et s'est imposé comme le latéral gauche titulaire de Mikel Arteta. Il est le deuxième joueur d'Arsenal à susciter l'intérêt du Real Madrid, après William Saliba.

Le Real Madrid pourrait avoir une opportunité de transfert.

De ce fait, des discussions sont en cours pour un nouveau contrat. Cependant, la presse indique que les négociations entre Myles-Skelly et Arsenal ne se déroulent pas bien. Son contrat actuel se terminant en 2026, des difficultés pourraient survenir pour le club de Premier League.

Le Real Madrid aimerait profiter de la situation contractuelle d'un autre joueur, après avoir conclu un accord avec Alexander-Arnold. Il est logique que le club s'intéresse à Lewis-Skelly compte tenu de ses performances depuis son arrivée dans l'équipe première d'Arsenal. Il continuera donc de surveiller les négociations en cours afin d'évaluer la faisabilité de son recrutement.

Cette situation sera à surveiller cet été, et le Real Madrid espère que les choses tourneront en sa faveur.