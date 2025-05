Le Real change tout pour Courtois

Real Madrid vs Celta Vigo

Dans les semaines à venir, le Real Madrid cherchera à finaliser les négociations contractuelles avec Thibaut Courtois, gardien titulaire du club.

Mais son activité ne se limitera pas aux transferts. De nouveaux contrats seront également signés, et l'un d'entre eux devrait être attribué au gardien titulaire Thibaut Courtois.

Si la saison a été très décevante pour le Real Madrid, notamment sur le plan défensif, Courtois n'a pas commis d'erreur majeure. Il reste l'un des joueurs les plus importants du club et on s'attend à ce qu'il reste l'un des premiers noms de l'équipe à l'avenir.

Thibaut Courtois va rester longtemps au real

Le Real Madrid a souvent proposé des contrats d'un an aux joueurs de plus de 30 ans – et à 32 ans, Courtois fait partie de cette catégorie. Mais la tradition sera rompue avec l'international belge, qui se verra accorder une prolongation de deux ans.

Courtois va prolonger

Le contrat actuel de Courtois expire en 2026, à la fin de la saison prochaine. Son nouveau contrat le portera jusqu'à la fin de la saison 2027-28, à l'âge de 35 ans. Il devrait encore être en mesure d'évoluer au plus haut niveau à ce stade, malgré son retour sur la scène internationale plus tôt cette année.

On s'attend à ce que Courtois reste le gardien titulaire du Real Madrid jusqu'en 2028, même s'il pourrait être plus sollicité offensivement qu'il ne l'a été avec son remplaçant actuel, Andriy Lunin, dont le départ éventuel cet été pourrait nécessiter une nouvelle signature. À ce stade, les dirigeants du club ont identifié Joan Garcia de l'Espanyol, comme cible privilégiée; il s'agit de l'un des meilleurs gardiens de Liga cette saison.