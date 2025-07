Le Real Madrid abandonne Ouazane, le PSG se frotte les mains

Le Real Madrid avait fait une offre très intéressante pour recruter Abdellah Ouazane, la jeune star marocaine des moins de 17 ans.

Le milieu de terrain créatif de 16 ans était convoité par plusieurs grands clubs européens, mais après avoir examiné les documents et effectué les examens médicaux, les Merengues ont décidé de renoncer à ce transfert.

Ouazane se trouvait dans la capitale espagnole depuis lundi, dans l'attente de signer avec le Real Madrid. Le club avait prévu que Ouazane rejoigne son équipe Castilla et travaille sous la direction d'Alvaro Arbeloa cette saison, le considérant comme l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe dans sa catégorie d'âge.

La nouvelle selon laquelle le Real Madrid avait suspendu l'accord a été annoncée jeudi, et Marca affirme désormais que l'accord a échoué pour des « raisons inconnues ». Diario AS est plus direct et affirme qu'Ouazane a échoué à sa visite médicale et que le Real Madrid a décidé de ne pas donner suite à l'accord. Son frère Zakaria Ouazane, 18 ans, devait également signer au Real Madrid, mais cela ne se fera pas non plus.

Ouazane devra chercher une autre équipe en tant que joueur libre.

Ouazane et sa famille sont retournés aux Pays-Bas pour commencer l'entraînement en vue de la nouvelle saison. La partie de l'examen médical que Ouazane a échouée n'a pas été divulguée, et il reste à voir si Barcelone ou le PSG pourraient renouveler leur intérêt pour le jeune talent, ou s'ils seraient prêts à prendre le risque de le recruter. Il avait refusé trois offres de l'Ajax pour rester, mais un retour chez le géant néerlandais pourrait également être une option – son agent a expliqué qu'ils allaient étudier d'autres possibilités. Il est désormais libre de tout contrat et peut changer de club. Le Real Madrid avait décidé de le recruter après une impressionnante Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans.