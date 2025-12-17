Le Qatar sous les projecteurs internationaux : deux finales FIFA consécutives

La finale de la Coupe des Confédérations FIFA Qatar 2025™ se déroulera seulement 24 heures avant celle de la Coupe Arabe FIFA Qatar 2025™, démontrant ainsi la capacité du pays à organiser simultanément plusieurs événements sportifs majeurs.

La finale de la Coupe des Confédérations FIFA Qatar 2025™ opposera le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, au Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 17 septembre à 20h00 au stade Ahmed Bin Ali. Le titre de Meilleur Club du Monde 2025 y sera décerné.

Les billets sont disponibles en ligne sur www.roadtoqatar.qa à partir de 50 QAR. Des places accessibles aux personnes à mobilité réduite sont également proposées. Pour acheter des billets, veuillez contacter accessibility-fic@sc.qa.

Le Paris Saint-Germain participe à la compétition pour la première fois, après une saison européenne exceptionnelle marquée par son premier titre en Ligue des Champions de l'UEFA, remporté grâce à une victoire historique 5-0 face à l'Inter Milan en finale. Ce succès vient couronner une saison remarquable où l'équipe parisienne a affiché des performances exceptionnelles et un style de jeu unique.

L'équipe parisienne est arrivée au Qatar avec un effectif composé de certaines de ses plus grandes stars, dont le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et la star marocaine Achraf Hakimi. On s'attend à ce que l'équipe francilienne attire des milliers de supporters du Qatar et de l'étranger, offrant ainsi une occasion idéale de soutenir le club dans sa quête du titre de meilleur club du monde en 2025.

La semaine dernière, le club brésilien de Flamengo a remporté le Derby des Amériques FIFA Qatar 2025™ et la FIFA Challenge Cup Qatar 2025™, en battant respectivement Cruz Azul (Mexique) et Pyramids FC (Égypte). Les champions d'Amérique du Sud visent désormais le titre continental lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroulera au Qatar pendant les jours de repos de la FIFA Arab Cup Qatar 2025™.

La finale aura lieu au stade Ahmed Bin Ali, d'une capacité de 40 000 places, qui a déjà accueilli le Derby des Amériques et la FIFA Challenge Cup Qatar 2025™.

Comment se rendre au stade :

Les supporters assistant à la finale peuvent profiter du réseau ferroviaire performant du Qatar et emprunter le métro de Doha, qui permet un accès direct au stade Ahmed Bin Ali depuis la station Al Riffa (ligne verte). Les détenteurs de billets pourront également utiliser le métro de Doha gratuitement le jour de la finale.

Pour suivre toute l'actualité du tournoi, suivez @RoadtoQatar sur les réseaux sociaux.